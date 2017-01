De musea van het Vaticaan herbergen een van de mooiste en waardevolste collecties ter wereld, met zo'n 7 kilometer aan galerijen en als pièce de résistance de Sixtijnse kapel. De musea trekken elk jaar meer dan 6 miljoen bezoekers.

De bestaande internetsite van de musea is nu afgestoft en hoort daarmee in een klap tot een van de meest gesofisticeerde in de museumwereld. De 13.000 bladzijden met uitleg over de collecties zijn in vijf talen te consulteren (Italiaans, Engels, Spaans, Duits en Frans). Er zijn 3.000 foto's te bekijken en er staan ook 57 interactieve video's online. Je kunt afbeeldingen van de schatten van de musea ook delen via Facebook en Twitter.

Er staat inmiddels al een catalogus van 4.000 van de 320.000 tentoongestelde kunstwerken in de permanente collecties online. Over een jaar moeten ze er allemaal op staan, aldus directrice van de Vaticaanse musea, Barbara Jatta, de eerste vrouw nota bene in deze functie.

Wie echter de kunstwerken "de visu" wil gaan bewonderen en geen genoegen neemt met virtuele vertoningen, kan op de site de tickets reserveren voor een bezoek in levende lijve ter plekke, en hij of zij kan in één beweging ook de "real life"-files aan de balie ontwijken.

Opmerkelijk: de website in kwestie lijkt maandagavond evenwel niet bereikbaar.