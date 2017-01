"De kunstenaar wil ons duidelijk laten nadenken over extreem geweld", zegt Sleiderink. "Extreem geweld is ook in onze westerse cultuur niet ongebruikelijk. Hij verwijst hier ook naar een lynchpartij door echte Hollanders. Het lijkt erop dat hij ons wil laten nadenken over het geweld dat in onze eigen cultuur zit."

Sleiderink is behoedzaam in zijn poging om in het hoofd van de kunstenaar te kijken. "Dan wordt het al snel speculatief", benadrukt hij. Toch heeft hij enkele concrete ideeën over wat de boodschap van de Brusselse street artist zou kunnen zijn. "Je zou het kunnen zien als een aanklacht tegen het rechtse populisme. Of ook als een aanklacht tegen lynchpartijen en geweld." De timing van het opduiken van de werken, is volgens hem ook niet toevallig, net na de inauguratie van Donald Trump als president van de VS. "We zien overal, ook in Europa, een enorme ruk naar rechts. Dat wordt ook wel aangeraakt in deze werken." Sleiderink merkt terloops ook op dat een Nederlandse opperbevelhebber van de vloot in de 17e eeuw Cornelis Tromp heette, mogelijk ook nog een erg subtiele verwijzing naar Trump.

Wat Sleiderink erg knap vindt, is dat de kunstenaar ons toont dat ook in die 17e eeuwse werken veel pijn en geweld zit. "Wanneer we die werken nu in een museum zien hangen, lijken die harmless (ongevaarlijk). We zijn dat gewoon geworden. De maker van de muurschilderingen drukt ons met de neus op de feiten dat er ook toen al harde boodschappen in kunst zaten. Die kunstwerken worden op deze manier ook geactualiseerd en een nieuw publiek leert ze kennen."

Toch zit Sleiderink zelf ook nog met veel vragen. "Maar dat is net goed. Dat is de taak van een kunstenaar. Dit is zeer goed gedaan: het is intrigerend. Dit is wat kunst op straat moet doen. Ik ben het dan ook volledig met minister van Cultuur Sven Gatz eens dat dit niet gecensureerd mag worden."