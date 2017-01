De muurschildering bevindt zich vlak bij het station Brussel-Kapellekerk. Ze beeldt een man af met een opengesneden buik die ondersteboven aan een touw hangt. Het werk is nog explicieter dan de werken die recent opgedoken zijn in Brussel.

Het werk is opnieuw een verwijzing naar een klassiek werk. Volgens Remco Sleiderink, campusdecaan van de Faculteit Letteren KU Leuven in Brussel, is het een verwijzing naar een werk uit eind van de 17e eeuw "De lijken van de gebroeders De Witt", toegeschreven aan de Nederlandse schilder Jan de Baen.

Op de website van het Rijksmuseum in Amsterdam staat de volgende toelichting bij het werk: "Het is de ultieme vernedering: naakt en gevild hangen de lijken van Johan en Cornelis de Witt publiekelijk te kijk, op het Groene Zoodje aan de Vijverberg midden in Den Haag. Op 20 augustus 1672 waren zij door politieke tegenstanders vermoord. Johan was zo'n 20 jaar de machtigste man van de Republiek geweest, Cornelis had hem steeds bijgestaan. Nu kregen zij de schuld voor alles wat er dat jaar misging."