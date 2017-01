"Ik heb geen idee wie deze tekening heeft gemaakt", zegt Björn Van Poucke in een gesprek met deredactie.be. Hij is de curator van het kunstenfestival The Crystal Ship en is al vijftien jaar actief in het milieu van de street art. "Het gaat wel zeker om dezelfde kunstenaar die eerder de penis-, penetratie- en anusmuur heeft geschilderd. De stijl is identiek. The word on the street wil eveneens dat het om dezelfde kunstenaar gaat, vrouw of man."

"Het lijkt me weinig waarschijnlijk dat deze kunstenaar zich ooit zal bekendmaken", gaat hij verder. "Door alle commotie zal zij of hij juist nog meer schrik hebben tegen de lamp te lopen." Van Poucke acht het wel mogelijk dat de kunstenaar haar of zijn tekeningen op termijn met een alias zal signeren. Nu zijn ze nog volstrekt anoniem.