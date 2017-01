""Een geschiedenis van de wereld door moslimse ogen" was een echte eyeopener voor mij", zegt Benhaddou. “Het is een van de weinige boeken die de wereldgeschiedenis vertellen vanuit het oogpunt van moslims. Er bestaat wel lectuur die de westerse historie bekijkt vanuit de bril van de islamitische wereld, zoals de kruistochten of de inval van Napoleon in Egypte. Maar dit boek belicht veertien eeuwen geschiedkunde waarin je ook de rol van de moslims leert te begrijpen."

Het boek begint bij het ontstaan van de islam en loopt tot de aanslagen van 11 september. Welke relatie was of is er tussen het Oosten en het Westen? Hoe moeten we die "clash of civilizations" historisch plaatsen? De auteur Tamim Ansary probeert niet alleen te vertellen wat er precies is gebeurd, maar ook wat de islamitische wereld denkt dat er is gebeurd. "Het was de eerste keer dat ik bekende gebeurtenissen binnen de islam ook kon plaatsen op een historische tijdlijn in de geschiedenis en de verhouding zag met de rest van de wereld. Dit boek was voor mij een trigger om de historiek te bestuderen van verschillende culturen en beschavingen vanuit diverse standpunten."