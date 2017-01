"Homo zijn? Wij waren daar niet mee bezig"

In de jaren 90 deden de mannen van Get Ready! menig meisjeshart sneller slaan. Maar in 1997 outte een blad hen als homo. Jimmy Samyn mocht het zelfs komen uitleggen in "De 7e dag". Hoe kijken Jimmy en Koen terug op die bladzijde in hun carrière?

VRT ???media.video.type.mz_vod???

