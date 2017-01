Als Unesco ze erkent als Werelderfgoed, zal dat pas volgend jaar gebeuren. Een passend moment, want in 2018 zal het precies 200 jaar geleden zijn dat ze werden opgericht. Het is dan ook 25 jaar geleden dat de landloperij werd afgeschaft, omdat die als te betuttelend werd beschouwd.

Wie al wat ouder is en opgroeide in Wortel of Merksplas, heeft wel nog levendige herinneringen aan "de peekes", zoals de landlopers door de bevolking werden genoemd.

"Je groeide" op in een historische omgeving", zegt Vanhaute, zelf afkomstig van Wortel. "Er is het natuurhistorische gegeven: die enorme vlakte die daar ligt, doortrokken door rechte dreven, die al een teken waren van 200 jaar ontginning en sociaal experiment.

Aan de andere kant had je in de jaren 60 en 70 natuurlijk nog die grote gemeenschap van landlopers en vagebonden die zichtbaar waren, maar niet opgingen in het dorp. De "peekes" waren een deel van het decor. Ze werkten in Wortel, bewerkten het land, gingen naar het voetbal kijken, maar een echte integratie was er niet."