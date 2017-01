Als Geubels in de jeugdkamer terugblikt op zijn kindertijd, krijgt hij een krop in de keel en wordt het heel stil. De komiek kent zijn moeder niet of nauwelijks en heeft geen echte herinneringen aan haar. Ze werd getroffen door een virus en belandde in een langdurige coma. "Ik was geen drie jaar meer toen ze gestorven is, maar gevoelsmatig was ze weg toen ik drie was. Ze was er ook echt niet meer."

Hij realiseert zich dat de dood van zijn moeder mee zijn karakter gevormd heeft. "Ik denk dat ik daarom ook niet op acht jaar kan plannen, gewoon omdat ik toch altijd een beetje het gevoel heb dat het rap gedaan kan zijn."

Nu hij zelf vader is van een dochtertje beseft hij ook veel beter wat zijn vader allemaal voor zijn kinderen gedaan heeft. En ook zijn stiefmoeder speelde een belangrijke rol in zijn leven. "Toch is het een impasse. Ik heb het er wel moeilijk mee, want ik zou haar nooit hebben leren kennen als dat niet gebeurd was met mijn moeder. Ik denk dan maar: "Ik heb het geluk van twee moeders gehad te hebben"."