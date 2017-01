Toegankelijke, maatschappijkritische kunst met een vleugje humor

Zo zou je de beeldende kunst van artiest Sven 't Jolle kunnen omschrijven. De Antwerpse kunstenaar woont al enkele jaren in Australië en heeft nu een grote solotentoonstelling in Wiels in Brussel.

