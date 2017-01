De toekomst van Stripgids oogde de voorbije maanden erg onzeker, nadat het Vlaamse Fonds voor de Letteren (VFL) het ingediende subsidiedossier voor de komende vier jaar niet had goedgekeurd. Nu is er dus toch een akkoord gevonden. Stripgids krijgt een nieuwe redactie bestaande uit Nix, Judith Vanistendael, Simon Spruyt, Marc Legendre, Roel Daenen en Karl van den Broeck en de website zal korter op de bal moeten spelen met een dagelijkse aanvoer van (strip)nieuws.

Het bekende Stripgids Festival in Turnhout houdt voorlopig echter wel op te bestaan. Opvallend nieuws, net op het moment waarop in Antwerpen een nieuw internationaal stripfestival werd gepresenteerd. De organisatie van dat laatste evenement ontkent echter dat er een verband is. "Het is nooit onze bedoeling geweest om concurrentie te vormen voor Stripgids", zegt Alexis Dragonetti van medeorganisator Ballon Media. "Onze insteek is dan ook anders, we mikken meer op een breed publiek met familiaal karakter."

De Bronzen Adhemar, de belangrijkste Vlaamse stripprijs, blijft wel behouden en zal in 2018 opnieuw worden uitgereikt. Er komt dat jaar ook een nieuwe prijs: de Vlaamse Scriptieprijs voor Strips, om het academisch onderzoek naar strips te stimuleren. Voorts wil Stripgids onderzoeken welke rol het Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip in Turnhout in de toekomst kan spelen binnen het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid. "Met name de komst van het nieuwe Erfgoeddecreet en de subsidieronde van 2018 bieden daartoe kansen."