Naar jaarlijkse gewoonte is het Gulden Boek uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van boek.be, de belangenvereniging van de sector. Boek.be-directeur André Vandorpe en Rudy Vanschoonbeek, voorzitter van de Vlaamse Uitgevers, mochten dit jaar VTM-journalist Patrick Van Gompel in de bloemetjes zetten.

De journalist werkte in het begin van zijn carrière als regionaal correspondent en stapte later over naar de VRT. Sinds 1989 is hij in dienst van VTM Nieuws, waar hij onder meer verslaggever voor de Wetstraat en buitenlandjournalist is. "Hij heeft altijd al veel belangstelling gehad voor boeken en strips, in alle media waarvoor hij werkte", zo staat te lezen in een persbericht.

"Ik ben al veertig jaar bezig met boeken", reageert Van Gompel, die vaak aanzien wordt als een stripkenner. "Dat is blijkbaar wat de mensen onthouden, want ik lees daarnaast ook heel wat andere boeken. Zo zit ik ook in de jury van de Hercule Poirotprijs, de prijs voor beste Vlaamse misdaadroman."

De zogenoemde dragers van het Gulden Boek verbinden zich ertoe het boek levenslang in het vaandel te blijven dragen. "Ik hou niet van dure beloftes, maar gezien mijn grote liefde van de afgelopen veertig jaar zal ik dat wellicht de rest van mijn leven blijven."