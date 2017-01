“De zwarte heuvel” gaat over de tweelingbroers Lewis en Benjamin Jones die tachtig jaar lang samen op hun boerderij leven op het grensgebied van Engeland en Wales. Ze zijn zelden van elkaar gescheiden, eten hetzelfde, dragen dezelfde kledij, slapen in hetzelfde bed en voelen zelfs hetzelfde. “Ik heb dit altijd mijn absolute lievelingsboek genoemd. Het staat zelfs in potlood genoteerd op de eerste pagina van mijn paperback: “Lievelingsboek”.”

Opbrouck las dit boek in de vroege jaren tachtig en was ook hierbij vooral ontroerd door de omschrijvingen. “De mens, de natuur, het leven: het lijkt een klein boerenleven in een wereld vol veranderingen, maar uiteindelijk gaat het om zoveel meer. Het is bijna een metafoor.”