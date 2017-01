"Brussel" is Europese versie van Netflix-serie "House of cards"

Brussel is het decor van een nieuwe televisieserie die ook de naam zal dragen van onze hoofdstad. In "Brussel" zal alles draaien om invloed en intriges, de reeks wordt op die manier zowat een Europese versie van de succesvolle Netflix-serie "House of cards".

