Moulinsart, de organisatie die de nalatenschap van het oeuvre van Hergé beheert, en uitgeverij Casterman hebben van de herpublicatie van de eerste Kuifje een feestelijk gebeuren gemaakt, waarop de pers uit heel Europa en China was uitgenodigd. Morgen is het 88 jaar geleden dat Kuifje zijn opwachting maakte in het Le Petit Vingtième, een jeugdbijlage van de Franstalige krant Le Vingtième Siècle.

Hergé tekende "Kuifje in de Sovjet-Unie" in 1928, op zijn 21e. Na een eerste publicatie in 10.000 exemplaren in augustus 1930, is de eerste officiële Nederlandse vertaling onder de titel "Kuifje in de Sovjet-Unie" pas verschenen in 1975 bij Casterman. Die werd in 1988 gewijzigd naar de huidige titel, maar nog altijd in zwart-wit, terwijl vanaf 1942 de Kuifje-albums standaard in kleur verschenen. De reeds uitgegeven titels kregen in de loop der jaren ook een kleurendruk.

"De inkleuring van "Kuifje in het land van de Sovjets" is in de marge van de Studios Hergé toevertrouwd aan Michel Bareau, bijgestaan door Nadège Rombaux. De inkleuring moet de leesbaarheid van het verhaal en de duidelijkheid van de tekeningen ten goede komen zonder dat het afbreuk doet aan het originele werk, alsof het om een nieuw album gaat", aldus Moulinsart en Casterman.