Het doet je kijken naar jezelf en stilstaan bij hoe en wat je doet. Heel kort, heel even. Want het is en blijft comedy, een mens wil en moet lachen, wat ook veelvuldig gebeurt.

Ik heb mensen horen gniffelen, gieren en grommen, de lach kletste tegen de muren van de zaal (Bij’ de Vieze Gasten in Gent, heerlijke plek toch) en joeg Mahieu op om nog dieper te gaan.

Ik zag en voelde wel “première-itis”. Stukken die zich -zelfs na veel try-outs- nog helemaal moeten zetten. Waar tempo, accent of intensiteit scherper kunnen. Alle vertrouwen in, comedy moet altijd wat groeien, een stuk wordt altijd beter in de loop van. Ook hier. Nu is de mal gevormd, het ding moet zich gewoon nog wat zetten.