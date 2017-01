Bijna de helft van de 67.180 leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs kiest voor piano (30 procent) of gitaar (17 procent). Dat is nagenoeg hetzelfde cijfer als tien jaar geleden.

De keuze voor blaasinstrumenten is opvallend gedaald. De altsaxofoon kent een terugval met meer dan 60 procent tot 2.865 leerlingen. Ook de klarinet, de dwarsfluit en de tuba gaan stevig achteruit. De accordeon daarentegen is in opmars, met vandaag 1.458 leerlingen. Dat is meer dan 500 procent meer dan tien jaar geleden.