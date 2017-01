Producenten vinylplaten kunnen vraag amper bijhouden

Vinylplaten zijn al verschillende jaren weer erg in trek en de vraag blijft stijgen. Volgens prognoses van de muziekindustrie zijn er in 2016 in België opnieuw 28% meer verkocht dan het jaar ervoor. De producenten van vinylplaten kunnen de vraag nauwelijks bijhouden.

