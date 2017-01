Nu 70 kilometer per uur sinds 1 januari de norm is geworden buiten de bebouwde kom, zijn de bijbehorende verkeersborden overbodig geworden. "We kwamen op het idee om er iets mee te doen, omdat ze anders toch op de schroothoop verdwijnen", zegt Koen Peeters van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

"We hebben kunstenaars aangeschreven om de borden onder handen te nemen. 70 kunstenaars zou een mooi, symbolisch getal zijn". Dat getal is binnen handbereik, want zo'n 40-tal artiesten hebben nu al toegezegd.

Daar zijn bekende grafici en cartoonisten bij, zoals Jeroom, GAL en Jonas Geirnaert. Maar ook minder voor de hand liggende namen, zoals juwelenontwerpster Karen Hendrix van Wouters & Hendrix.

"Ik ga een dag naar dat bord moeten staren, en dan zal er wel een idee komen", zegt Jeroom, een van de deelnemende kunstenaars. Tijd om inspiratie te krijgen, hebben de artiesten nog genoeg, want het project moet klaar zijn aan het einde van het jaar. Dan worden alle kunstwerken tentoongesteld en geveild voor het goede doel, voor het merendeel op het gebied van verkeersveiligheid.