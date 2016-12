In de finale van "Belgium's got talent" namen de acht finalisten het tegen elkaar op. De jury, die bestond uit Dan Karaty, An Lemmens, Stan Van Samang en Niels Destadsbader, had geen stemrecht meer, maar mocht wel nog advies geven. Het was het publiek thuis en in de studio die bepaalden wie zich tot de nummer één van de talentenshow mocht kronen.