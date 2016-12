Souza benadrukt dat de selectie van dit project zowel "subjectief als persoonlijk" is. "Ja, er zijn een aantal historische momenten geselecteerd, maar meestal was ik op zoek naar momenten achter de scène die de mensen een meer persoonlijke blik gunnen op de president en de First Lady. Ik heb er ook een aantal tussen gestoken die ik gewoon cool vond."

We zien tussen de beelden Obama in verschillende gedaanten: van een vermoeide, hardwerkende president tot Obama als vrolijke kindervriend en familieman. Op de ene foto staat Obama naast wereldleiders als Angela Merkel of Vladimir Poetin, op de volgende zien we hem naast de kleine prins George en op de derde zien we hem in een intiem moment met Michelle of maakt hij plezier met Malia.

Sinds Obama's aanstelling is Pete Souza zijn persoonlijke fotograaf en huisfotograaf van het Witte Huis. Hij bekende ooit dat hij en zijn team zo'n 20.000 kiekjes per week maken. Als huisfotograaf was hij aanwezig bij de belangrijkste momenten die zich tijdens Obama's carrière voltrokken.

Hij eindigt zijn tekst met te zeggen: "Het is een ongelooflijke eer geweest om de voorbije acht jaar getuige te mogen geweest zijn van de geschiedenis." Souza heeft al een aantal keer benadrukt dat samen met Obama het Witte Huis op 20 januari verlaat, en dus geen fotograaf van Trump zal worden.

Hieronder vindt u een aantal beelden uit de selectie van Souza. De hele reeks indrukwekkende foto's kan u hier bekijken.