“Dit boek kocht ik op de eerste dag van het laatste jaar van de vorige eeuw of met andere woorden 1 januari 1999 in een boekhandel in Santa Monica in Californië. De titel zegt alles.” “Why Sinatra matters” is volgens de rockjournalist het beste muziekboek ooit geschreven over lichte muziek. Het is logischerwijze een hommage aan het Amerikaanse idool: Frank Sinatra. “Sinatra is niet miskend en ook helemaal niet vergeten. Hij wordt daarentegen wel te vaak weggezet als een maffioze, Poker-spelende en whiskey-slurpende flierefluiter terwijl hij vooral een groot artiest was. Een weergaloze vertolker met een weergaloze stem.”