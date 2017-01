“Mag ik je ook een essaybundel warm aanbevelen”, vraagt Beck. “Ik ben dol op de besmettelijkheid van enthousiasme en Teju Cole kan dit als geen ander. Hij is iemand die niet beschaamd is om te zeggen wie hij bewondert en waarom. Als het goed beargumenteerd is, laat ik me graag op sleeptouw nemen door mensen die overtuigend kunnen uitleggen waarom iets mooi of interessant is. Daarna wil ik zelf ondervinden of ik dat ook vind.”

In “Vertrouwde en vreemde dingen” bundelt de Nigeriaans-Amerikaanse schrijver essays over literatuur, fotografie, actualiteit en steden. “Je voelt zijn betrokkenheid en belezenheid op elke bladzijde, zonder dat het ooit verwaand of schools wordt. Een van de ontroerendste stukken gaat over de dag waarop Barack Obama verkozen werd tot president. Teju Cole was op dat moment in New York en beschrijft de worsteling met zijn eigen nood aan hoop en geloof enerzijds en zijn scepsis en blasé-trekje anderzijds. Inzichtelijk, eerlijk en goed geschreven. Wat wil je nog meer?”