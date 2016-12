De Czartoryski-collectie in de stad Krakau omvat zowat 86.000 kunstwerken, onder meer van Rembrandt van Rijn, Pierre-Auguste Renoir en Leonardo da Vinci. Behalve schilderijen zijn er ook nog eens 250.000 manuscripten en boeken. Grote delen van de collectie zijn sinds jaar en dag in het Poolse Nationaal Museum in Krakau te bewonderen. Het bekendste werk van da Vinci in de collectie, "Dame met een hermelijn", alleen al heeft een geschatte waarde van 100 miljoen euro.

Dat de voltallige collectie nu voor hetzelfde bedrag van eigenaar wisselt, doet op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. De verkoop is dan ook niet naar de zin van de raad van bestuur van de Czartoryski-stichting, die zegt dat hij niet geraadpleegd is over de verkoop. De bestuursleden hebben uit protest hun ontslag ingediend.

De onderhandelingen over de verkoop, die verscheidene maanden duurden, werden gevoerd door het hoofd van de familie Czartoryski en het Poolse ministerie van Cultuur. Adam Karol Czartoryski zelf ziet geen graten in de transactie en zegt dat hij ze beschouwt als een teken van steun aan de Poolse staat. Czartoryski had naar eigen zeggen "zin om een donatie te doen".