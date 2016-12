Er kunnen wel vraagtekens bij het onderzoek geplaatst worden. Niet alleen is het aantal kunstenaars dat onderzocht werd beperkt, Rik Vandenberghe, professor neurologie aan het universitair ziekenhuis Gasthuisberg, zegt dat de gebruikte wiskundige techniek ook omstreden is.

Toch verwijst Vandenberghe het onderzoek niet linea recta naar de prullenmand. Volgens hem is het principe namelijk heel belangrijk. "Het is vergelijkbaar wat mensen ons soms vertellen wanneer iemand in hun omgeving de diagnose van alzheimer krijgt. Dan zeggen ze: "Jaren geleden hebben we al wat dingen opgemerkt, toen dachten we dat dat normaal was, maar nu -achteraf bekeken- was het misschien toch een eerste teken.""

"Kunstenaars bouwen daarenboven - in tegenstelling tot vele andere mensen - een werk op, dat men achteraf kan analyseren, hetzij in schrift, hetzij in kunst. Bij schrijvers of bij schilders heeft men zo een heel spoor van hun voorbije leven van werk dat ze geproduceerd hebben. Dat kan je dan op een objectieve manier herbekijken."