Tijdens het slotapplaus voor Josje Huisman en Jan Schepens ging Lorenzo het podium op en vroeg zijn nietsvermoedende vriend ten huwelijk. Hij had het productieteam gecontacteerd omdat hij zijn aanzoek "groot wou aanpakken". "Het productieteam was meteen bereid om mee te werken en de musical voor ons een nog betoverender einde te geven."

Voor het koppel heeft het sprookje van "Beauty and the beast" een speciale betekenis. "Mijn vriend deed een aantal jaar geleden auditie bij "Hollands got talent" en zong "If I can’t love her" bij de audities. Dit is een nummer uit de musical. Ik was toen werkzaam in de productie van het programma en zo is de vonk overgeslagen…”

Voor de nieuwsgierigen: Sander zei volmondig ja en het verloofde koppel kreeg nog een glas champagne om na te genieten achter de schermen.