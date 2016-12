In een bericht op Facebook motiveren de initiatiefnemers hun allerlaatste evenement op de terreinen als volgt: "Het is mooi geweest. Na meer dan tweeënhalf jaar worden de muren van KERK gesloopt. De stekker van onze vrijplaats gaat er in maart definitief uit, maar niet zonder knal. Voordat KERK voorgoed tegen de vlakte gaat, vieren we alles wat KERK ooit is geweest. Welkom op De Sloop: vier gezellige dagen vol muziek, kunst, food en feest."

"Grijs en rauw, zo troffen we onze fabriek aan in 2014. Langzaam gaven we, samen met bewoners en kunstenaars, onze plek meer kleur. Tijdens het slotweekend van donderdag 16 maart tot zondag 19 maart beginnen we opnieuw from scratch en her-denken we onze lap grond."

Het is nog niet geweten of het project een vervolg krijgt op een andere locate. "Maar de goesting om door te gaan, is er alleszins", vertelt Gahide nog.