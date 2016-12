"We maken hier duidelijk gebruik van de opkomende populariteit van deze datingsites. In de kerstvakantie stijgt immers het aantal bezoekers op deze sites, terwijl het aantal bezoekers op expo's vaak daalt", verklaart artistiek directeur Pieter Jan Valgaeren de keuze om Tinder in te schakelen als marketingstrategie.

Tinder en kunst, het lijkt een gekke match, maar het is logischer dan het lijkt. "Daar waar Facebook, Twitter en Instagram ondertussen al ingeburgerd zijn in het culturele veld, bieden tentoonstellingen de mogelijkheid om mensen samen te brengen." En mensen samenbrengen is ook het doel dat Tinder beoogt.