In totaal trekt Toerisme Vlaanderen ruim 13 miljoen euro uit voor vier nieuwe toeristische trekpleisters, in het kader van de zogenoemde hefboomprojecten. Met die projecten moet het toeristische aanbod in Vlaanderen naar een kwalitatief hoger niveau getild worden.

Naast de "Ensorbeleving" in Oostende krijgen nog drie andere projecten subsidies: het Museum Hof van Buysleden in Mechelen, de Plantentuin van Meise en "Van steen tot steen langs de Schelde". Dat laatste project wil tegen 2019 een netwerk van erfgoedsites in de Scheldevallei uitbouwen.

Eerder dit jaar konden DIVA Antwerp Home of Diamonds in Antwerpen, de Librije van de Hertogen van Bourgondië in Brussel en Time Castle in Gent al 10,5 miljoen euro bijschrijven op hun rekening.