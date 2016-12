De museumpas is allerminst een reactie op eventuele tegenvallende bezoekerscijfers, stelt Allegaert. "In tegenstelling tot de Brusselse musea hebben de musea in Vlaanderen een sterk jaar achter de rug."

"In Gent hebben we kort na de aanslagen in Brussel wel enkele minder goede weken gekend, maar dat was snel voorbij. In tegenstelling tot de Brusselse musea zijn wij ook minder afhankelijk van verre buitenlandse bezoekers. Onze bezoekers komen veeleer uit eigen land of andere Europese landen en zij hebben zich niet zo laten afschrikken door de terreurdreiging."