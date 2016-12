Wanneer de actrice terugdenkt aan haar jeugd, wordt ze emotioneel. Haar vader stierf toen ze vijf jaar oud was. Als reactie op zijn dood, ging Merckx opnieuw bedplassen. De reacties van de nonnen op school blijven haar nu, meer dan 50 jaar later, nog altijd bij. "Wij hadden houten stoeltjes, maar het mijne was grijs in plaats van bruin. Ik had de vernis eraf gepist. De nonnen zeiden toen: "Uw papa in de hemel ziet dat allemaal hé". Meer dan 50 jaar later is mij dat nog altijd bijgebleven. Mocht dat ooit met mijn dochter gebeuren, ik zou die non tegen de muur rammen."

Met haar moeder had ze allesbehalve een goede band. Het was zo erg dat Merckx op haar 18e een jaar van huis wegliep. "Ik dacht toen: "Als mijn moeder niets van zich laat horen en de vraag komt niet, keer ik niet terug."" Toen haar moeder borstkanker kreeg, bezocht Merckx haar wel elke dag. Maar of ze het ooit uitpraatten?

"Er was eigenlijk niets uit te praten. We hadden geen ruzie om iets specifieks. We botsten gewoon heel erg met elkaar, hadden over veel dingen heel andere opvattingen. Ik wist dat ik van mijn moeder niet zou krijgen wat ik verlangde. Mijn moeder eens goed vastpakken, dat kon ik niet. Dan verstijfde ze."