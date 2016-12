Dat verhaal groeide uit tot "Watership down", in het Nederlands vertaald als "Waterschapsheuvel". Het is waarschijnlijk het bekendste verhaal van de auteur. Toch verliep dat aanvankelijk niet van een leien dakje. Zeven uitgevers weigerden het boek uit te geven.

Uiteindelijk besloot de kleine uitgeverij "Rex Collings" de sprong te wagen. De eerste druk in 1972 telde slechts 2.500 exemplaren - meer kon Collings zich niet veroorloven. Maar de recensies waren overdonderend positief en het kinderboek groeide uit tot een bestseller. In 1973 won het boek de Guardian Children's Fiction Prize.

Opvallend in het boek is dat elk hoofdstuk begint met één of meerdere citaten. De konijnen hebben ook hun eigen cultuur, taal, poëzie en mythologie.

Voor de animatiefilm uit 1978 zong Art Garfunkel het nummer "Bright eyes", dat geschreven werd door Mike Batt. Het nummer werd een hit en mede daardoor werd de film een immens succes.

Adams schreef nog een aantal andere boeken, waaronder "Shardik" (1974), "The plague dogs" (1977) en "The girl in a swing" (1980). In 1996 schreef hij nog een vervolg op "Watership down": "Tales of watership down".