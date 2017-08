In de categorie “de betere gezinsfilm” is “Bigfoot junior” wel een aanrader. Een digitale animatieprent van Belgische makelij is dat.

De 13-jarige Adam ontdekt dat hij over geheimzinnige krachten beschikt én dat zijn haar razendsnel groeit. Hij is namelijk de zoon van de zogenaamde “Bigfoot”, een extreem behaard wezen dat ondergedoken leeft in het woud.

Dat personage doet te veel denken aan Wolverine, maar toch is dit een amusante tekenfilm met veel flitsende actie, in puike 3D, gemaakt voor het fractie van het budget van een gemiddelde Pixar-film.

“Bigfoot junior” loopt vanaf 2 augustus in de bioscoop.