“Denial” is een film over een spraakmakende rechtszaak uit 1996. De film behandelt de rechtszaak tussen de Amerikaanse professor Deborah Lipstadt en de Britse Holocaustontkenner David Irving.

Lipstadt is gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog. In een van haar boeken had ze de antisemiet en racist David Irving ervan beschuldigd dat hij het bestaan van de gaskamers in Auschwitz ontkent.

Irving trok naar de rechter in Londen en daar moesten Lipstadt en haar advocaten op bijna absurde wijze, in de rechtbank bewijzen dat de Holocaust wel degelijk had plaatsgevonden. “Denial” is een interessante film en heel relevant. Kijk maar hoe de neonazi’s hun steun betuigen aan rechtse politici in Amerika en Europa.

Echt goeie cinema is dit niet, het is allemaal wat voorspelbaar en theatraal in beeld gebracht, met onevenwichtige vertolkingen. “Denial” is leerrijk, maar ik vind de film niet erg begeesterend.