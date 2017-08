Zelf sprak Lewis zelden of nooit over "The day the clown cried". "Ik schaamde me voor het werk en ik was dankbaar dat ik in staat was het nooit aan iemand te laten zien", zei hij in 2013. "Het had een geweldige film kunnen zijn, maar ik heb het verknoeid."

Vorig jaar zijn beelden uit de film gebruikt voor de BBC-documentaire "The story of "The day the clown cried"". Op YouTube staat ook een Nederlandstalige reportage over de film.