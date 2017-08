Pukkelpop 2017 is voorbij, vond Stijn Van de Voorde het een goeie editie?

"Er waren dit jaar genoeg goede bands te zien", zegt Studio Brussel-presentator Stijn Van de Voorde over deze editie van Pukkelpop. "Het was niet de editie van de grote namen, maar het was fijn en plezant."

