Elvis: "De eerste keer dat ik optrad, was ik doodsbang"

In Graceland is een kaarswake gehouden voor de populairste zanger ooit uit de pop- en rockmuziek. In de jaren '50 van de vorige eeuw was hij het boegbeeld van een echte revolutie.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Elvis: "De eerste keer dat ik optrad, was ik doodsbang"

In Graceland is een kaarswake gehouden voor de populairste zanger ooit uit de pop- en rockmuziek. In de jaren '50 van de vorige eeuw was hij het boegbeeld van een echte revolutie.