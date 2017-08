De vrouw die nu met haar verhaal naar buiten komt, identificeert zich voorlopig enkel met de naam "Robin". Ze verklaarde dat ze het misbruik nog steeds niet heeft verwerkt. Naar eigen zeggen heeft ze het nooit eerder willen publiek maken omdat ze vreesde dat haar vader Polanski iets zou aandoen waardoor hij zelf in de gevangenis zou belanden.

Ook de jongste ontwikkeling in de zaak van Samantha Geimar zette haar ertoe aan met haar verhaal naar buiten te komen. Geimar is de vrouw met wie Polanski in 1973 seks zou hebben gehad toen ze pas 13 was. Zij heeft de rechter gevraagd het dossier af te sluiten. "Ik wil Samantha en de wereld duidelijk maken dat ze niet de enige is die door Polanski is misbruikt", zei Robin.

Voor de feiten met Geimar heeft Polanski destijds 42 dagen in (voor)hechtenis gezeten. In 1978 vluchtte hij, nog voor het vonnis werd uitgesproken, naar Europa. Sindsdien woonde en leefde hij in Frankrijk, Zwitserland en Polen en weigerde hij naar de VS terug te keren.

In 2010 was het de beurt aan de Britse actrice Charlotte Lewis om Polanski van seksueel misbruik te beschuldigen. Dat misbruik zou dateren van 1983, toen Lewis nog minderjarig was. Polanski heeft dat via zijn advocaten ontkend.