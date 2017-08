Daniel Craig gaf eerder te kennen dat hij geen zin meer had om nog een James Bond-film te draaien. In "The Late Show with Stephen Colbert" legde hij uit dat hij dat twee dagen na de laatste draaidag van "Spectre" had gezegd, toen hij nog uitgeput was. "In plaats van iets stijlvols te zeggen, zei ik iets heel stoms", verwoordde Craig het.

Er komt dus toch nog een Bondfilm met Daniel Craig, zo bevestigde hij aan Stephen Colbert. Maar voegde hij eraan toe: het wordt wel de laatste. "Ik denk dat dit het is. Ik wil er uitgaan op het hoogtepunt."

De nieuwe Bondfilm, de 25e al, komt in november 2019 in de zalen. De Fransman Yann Demange wordt als favoriet genoemd om de film te regisseren.