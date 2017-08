De vrouw verloor de controle over het stuur van de moto, reed van de set af en belandde tegen de glazen wand van een gebouw. Volgens filmsite Deadline gaat het om Joi "SJ" Harris, een zwarte Amerikaanse die een carrière als professionele motorrijdster achter de rug had. "Deadpool 2" was haar debuut als stuntvrouw.

Filmstudio 20th Century Fox heeft zijn medeleven betuigd met de familieleden van het slachtoffer. Ook hoofdrolspeler Ryan Reynolds deed dat. "We zijn diep bedroefd, geschokt en verslagen. Maar we beseffen dat niets in de buurt komt van het verdriet en de pijn die haar familie en geliefden nu voelen. Mijn hart gaat uit naar hen", postte hij op sociale media.

"Deadpool 2" is het vervolg op de verfilming van de Marvel-comic "Deadpool" met Reynolds als de in het rood en zwart geklede antiheld. Deel één bracht vorig jaar wereldwijd meer dan 780 miljoen dollar in het laatje. Deel twee, geregisseerd door David Leitch, komt normaal gezien in juni 2018 in de bioscoopzalen.