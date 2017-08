In "The aviator" speelde hij Howard Hughes, een vliegenier, filmregisseur en - zoals Da Vinci - kluizenaar. In "The wolf of Wall Street" en "Catch me if you can" vertolkte hij dan weer de rol van meester-oplichters Jordan Belfort en Frank Abagnale. Het is dus zeker niet de eerste keer dat DiCaprio een excentriek man speelt.

Volgens de overlevering heeft de moeder van DiCaprio tijdens haar zwangerschap de eerste schop van haar zoontje gevoeld toen ze naar een schilderij van Leonardo Da Vinci stond te kijken in het Uffizi in Florence. Ze heeft hem daarom Leonardo genoemd.