Meer dan 100 jaar nadat een einde is gekomen aan de Romanovdynastie blijft de keizerlijke familie de gemoederen in Rusland beroeren. Deze keer heeft alles te maken met "Matilda", een film van Aleksej Oetsjitel die later dit jaar uitkomt.

"Matilda" vertelt het verhaal van de affaire tussen tsaar Nicolaas II en een ballerina. Toen enkele maanden geleden een eerste trailer verscheen, gingen de poppen aan het dansen. De leiders van de conservatieve deelrepublieken Dagestan en Tsjetsjenië tekenden meteen protest tegen de film aan omdat die het blazoen van de laatste tsaar van Rusland zou besmeuren. Ook de top van de Russisch-orthodoxe kerk ging op zijn achterste poten staan.

Zij bijten (voorlopig) in het zand want gisteren heeft het Russische ministerie van Cultuur beslist dat "Matilda" in heel Rusland in de zalen mag komen, zij het enkel voor een publiek ouder dan 16. Een woordvoerder laat wel een opening door te stellen dat de uitvoerende macht van deelrepublieken en regio's kan ingrijpen als de film niet overeenstemt met de lokale tradities en gebruiken.

De controverse toont andermaal aan dat Rusland 100 jaar na de Februari- en Oktoberrevoluties nog steeds niet met zijn (dynastieke) verleden in het reine is. De jongste jaren zijn kritische tentoonstellingen en films over de geschiedenis van Rusland geregeld het doelwit geweest van conservatieve bewegingen die ze als lasterlijk bestempelen. Patriottische films doen het dan weer ontzettend goed.