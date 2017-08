De jongste jaren huisde een tapijtenwinkel in de oude bioscoop. Die heeft het gebouw sinds de herontdekking verlaten en verhuurt het aan Klappei. "We hopen dat de stad Antwerpen het voor ons zal opkopen", zegt De Virgilio. "Anders proberen we het voor langere tijd via erfpacht in handen te krijgen."

Het is de bedoeling dat de Cinema National na de renovatie opnieuw als bioscoop de deuren opent. De Virgilio wil dat graag in 2018 doen. Dan is het precies een eeuw geleden dat de eerste film in de zaal is vertoond.