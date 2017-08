De Japanse acteur Haruo Nakajima is op 88-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Nakajima is de acteur die voor het eerst in de Japanse filmgeschiedenis het monster Godzilla heeft vertolkt.

In totaal draafde Nakajima twaalf keer op als Godzilla in verschillende langspeelfilms. De eerste film werd in 1954 gemaakt door Ishiro Honda. De film was een doorslaand kassucces in Japan.

In 1972 vertolkte Nakajima voor het laatst Godzilla in de film "Godzilla vs. Gigan". Nakajima was de voorbije decennia een graag geziene gast op allerhande Godzilla-conventies.