“Insyriated” is een behoorlijk unieke oorlogsfilm: het is niet het relaas van de meestal mannelijke strijders op de straten van Damascus, wél die van een al even strijdvaardige huismoeder die haar gezinsleden in leven tracht te houden in een voor de rest geheel verlaten appartementsgebouw.

De film laat ons de oorlog van binnenuit meemaken en gaat in hoofdzaak over de ervaring van vrouwen in die oorlog—de slachtoffers die doorgaans niet de geschiedenisboeken halen. Hoofdrol is voor de gerenommeerde actrice Hiam Abbas, eerder te zien in het Oscargenomineerde “Paradise Now”, in “Munich” van Steven Spielberg en binnenkort in de langverwachte sequel “Blade Runner 2049”.

