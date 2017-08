"Velen onder jullie vragen zich af hoe het ondertussen staat met het project", schrijft De Hert op Instagram. "Na de succesvolle crowd-funding en de benefiet is ijverig gezocht naar een producent die dit geld op een goede manier zou beheren, en alles mee tot een goed einde zou brengen. Dit is niemand minder dan Willem Thijssen geworden." De Nederlander is tweevoudig Oscarwinnaar.

Het is niet voor het eerst dat De Hert en Thijssen gaan samenwerken. In 1979 was Thijssen onder meer de eerste assistent voor de film "De Witte van Sichem" van De Hert. "Onze laatste samenwerking na diverse samenwerkingen dateert van onze coproductie met Fugitive Holland uit eind jaren 90", schrijft De Hert voorts.

De Hert werkt al jaren aan de documentaire. Hij heeft er naar eigen zeggen ook al zijn geld in gestoken. Het project lag op apengaten tot het door een inzamelactie en een crowdfundingcampagne in een stroomversnelling is gekomen. Eerder dit jaar liet De Hert weten dat de documentaire eind dit jaar of begin volgend jaar in de zalen zal komen.