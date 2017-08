De jury heeft de Vlaamse films van het voorbije jaar écht goed bekeken en heel terecht beslist dat het beste werk door avontuurlijk en artistieke cineasten is gemaakt. Koploper is “Home” van Fien Troch, met tien nominaties, o.a. voor Beste Film, Regie en Scenario. “Home” scoort ook twee nominaties in de categorie Vrouwelijke bijrol, voor Karlijn Sileghem en Els Deceukeleir, en de drie jonge hoofdrolspelers Loïc Bellemans, Mistral Guidotti en Sebastian Van Dun delen de nominatie voor Beste Acteur.

De andere twee titels genomineerd voor Beste Film zijn “Le ciel Flamand” van Peter Monsaert, en “King of the Belgians” van Jessica Woodworth en Peter Brosens. Na “Home” heeft “Le ciel Flamand” trouwens het grootste aantal nominaties, negen stuks in totaal. Goed nieuws is er ook voor het weinig bekeken “Souvenir” van Bavo Defurne, wiens film vijf keer genomineerd werd. Bizar is dan weer wel dat de hoofdrolspeelster van “Souvenir”, superster Isabelle Huppert, niét genomineerd raakte als Beste Actrice.

De Ensors worden uitgereikt op 16 september, op de slotavond van het filmfestival van Oostende.