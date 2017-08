Jeanne Moreau had grootste internationale succes met "Jules et Jim"

De Franse actrice Jeanne Moreau is op 89-jarige leeftijd overleden. Ze is onder meer bekend van de films "Les Amants" van Louis Malle uit 1958 en "Jules et Jim" van de Franse grootmeester François Truffaut.

