De provincie Antwerpen heeft sinds 1985 een vriendschapsakkoord met de Chinese zusterprovincie Shaanxi. De opnames van "Mr. Right" in Antwerpen zijn een rechtstreeks gevolg van deze langdurige relatie. Zeker met een land als China waar vriendschap en vertrouwen essentieel zijn, is het nuttig om zulke relaties te hebben.

Bovendien heeft producent mevrouw Jia Yiqun twee jaar in Antwerpen gestudeerd (van 2002 tot 2004), als uitwisselingsstudent van Shaanxi. Het uitwisselingsprogramma voor studenten bestaat al sinds 1986. Elk jaar gaan vier jongeren uit de provincie Antwerpen hun Chinees perfectioneren in Xi’an, de hoofdstad van de provincie Shaanxi. En twee Chinese jonge afgestudeerden komen voor een of twee jaar naar Antwerpen om hun talenkennis of andere vaardigheden te perfectioneren.

Het Antwerpse productiehuis Sancta is de Belgische producer van “Mr, Right”. Het is al jaren actief in China. Zaakvoerder Kristoff Leue draaide in 2006 in Shaanxi een aflevering van de Ketnetreeks "W@ is D@" met zijn broer Dimitri Leue en Pieter Embrechts. Sindsdien heeft hij daar heel wat contacten.

“Het is een ploeg van 70 Chinezen waaronder een viertal steracteurs. We spreken dan over de Brad Pitt en Angelina Jolie van China. Die komen met hun eigen make-up en assistenten. Ze hebben gekozen voor Antwerpen voor drie symbolen: voor het bier, de chocolade en de diamanten, omdat dat de liefde verbeeldt. Het bittere van het bier, de zoetheid van de chocolade, en het eeuwig durende van de diamant”, zegt Kristoff Leue.