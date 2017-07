"Aangezien "Le fidèle" een liefdesverhaal is, heb ik altijd stiekem gehoopt op een selectie in Venetië, meer dan waar ook", reageert Roskam. "De stad van de liefde en van een van de belangrijkste festivals ter wereld. Daar de wereldpremière mogen vieren, is gewoonweg fantastisch."

"Le fidèle" is Roskams derde film, na het Oscar-genomineerde "Rundskop" en zijn Amerikaanse filmdebuut "The drop". In deze romantische neo-noir brengt hij Matthias Schoenaerts en de Franse actrice Adèle Exarchopoulos ("La vie d'Adèle") samen in een donkere liefdestragedie tegen de achtergrond van het beruchte Belgische gangstermilieu.