33 jaar is het intussen geleden dat "The terminator" in de zalen kwam, de iconische SF-film die de naam van regisseur James Cameron maakte en die van hoofdrolspeler Arnold Schwarzenegger galvaniseerde. In 1991 maakte Cameron nog het vervolg "The terminator 2: judgment day", maar nadien trok hij zijn handen van de films af. Zo liet hij de regie van "Terminator 3: rise of the machines" uit 2003 in handen van Jonathan Mostow.

Nu heeft Cameron de smaak weer helemaal te pakken en broedt hij op een nieuwe "Terminator"-trilogie, zo weet de Australische nieuwszender news.com.au. Wel moet hij daarvoor eerst de rechten op de filmfranchise in handen zien te krijgen. Die zijn sinds de eerste "Terminator"-film in 1984 al verschillende keren van eigenaar veranderd. Onder de Amerikaanse auteurswetgeving zouden delen van de rechten in 2019 sowieso wel weer zijn kant uit komen.

Over de inhoud van de nieuwe trilogie wil hij niet veel kwijt. Schwarzenegger zou "tot op zekere hoogte" in het verhaal betrokken raken, maar Cameron wil ook nieuwe personages introduceren om de fakkel door te geven. "Maar de echte vraag is of de franchise haar tijd heeft gehad dan wel of we ze kunnen opfrissen", citeert news.com.au hem. "Vandaag overtreft de realiteit wat in de eerste twee films nog sciencefiction was."